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الشرطة البريطانية تعتقل محتجين ضد حظر حركة "العمل من أجل فلسطين"

04:33 م السبت 05 يوليو 2025

الشرطة البريطانية

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وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عددًا من المشاركين في مظاهرة تندد بقرار الحكومة حظر حركة "العمل من أجل فلسطين".

وكان البرلمان البريطاني قد صادق، أول أمس الخميس، على حظر "العمل من أجل فلسطين" أو (بالستاين أكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لعام 2000، لكن تواجه الخطوة طعنًا قضائيًا لمنع إضفاء الطابع القانوني عليها.

واتخذت الحكومة البريطانية هذه الخطوة بعد أيام من قيام نشطاء من الحركة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بـ7 ملايين جنيه استرليني (9,55 مليون دولار).


ومن جانبها، أدانت الحركة قرار الحكومة بحظرها، معتبرة أن القرار "رد فعل مبالغًا فيه"، ونظمت المجموعة احتجاجات في ويستمنستر أمام مبنى البرلمان.



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