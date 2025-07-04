موسكو- (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15 أكتوبر من هذا العام في موسكو.

وقال لافروف في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو: "تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في 15 أكتوبر، وتأمل موسكو في مشاركة ولي عهد المملكة في القمة الروسية العربية المرتقبة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي" سيُعقد في مدينة سوتشي في 11 سبتمبر المقبل.

ورحب لافروف بقرار المملكة في المشاركة في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بصفتها دولة ضيف الشرف.

وأشار إلى أن ذلك سيحدث في السنة التي ستحتفل فيها روسيا والممكلة العربية السعودية بذكرى الـ100 عام منذ اقامة العلاقات الروسية السعودية الدبلوماسية.

ووفقا له فإنه سيتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وقضايا التعاون الثنائي.

واستقبل وزير الخارجية لافروف نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.

من المتوقع أن يناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعقب المحادثات، سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرجي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.