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السعودية.. إصابة 23 شخصًا جراء انهيار لعبة في ملاهي الطائف (فيديو)

02:27 م الخميس 31 يوليو 2025

انهيار لعبة في ملاهي الطائف

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار إحدى الألعاب العملاقة داخل منتزه "الجبل الأخضر" الشهير في منطقة الهدا بمدينة الطائف السعودية.

وأسفر الحادث الذي سقطت فيه إحدى الألعاب العملاقة على الأرض، عن إصابة 23 شخصًا، بينهم 3 حالات وُصفت بالحرجة.

ويُظهر الفيديو، لحظة سقوط رافعة اللعبة خلال دورانها، وسط صرخات من الزوّار، لتتوقف اللعبة فجأة ثم تسقط إلى الأسفل.

وخلال دقائق، وصلت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وبدأت بإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. ونُقل عدد كبير منهم إلى مستشفيات الطائف القريبة، بينما سارعت السلطات لفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر طبية أن هناك ثلاث حالات حرجة تتلقى عناية مركزة، في حين تراوحت إصابات الآخرين بين كسور وكدمات.

وتشير النتائج الأولية للتحقيقات، إلى وجود "عطل ميكانيكي مفاجئ" في نظام الرفع الخاص باللعبة، ما أدى إلى انكسار ذراع التثبيت.

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