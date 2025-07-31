دمشق - (د ب أ)



ضبط الأمن السوري 752 كفّاً من الحشيش المخدر و 126 كيلوجراما من المادة نفسها مخبأة داخل مغارة على الحدود اللبنانية.



وذكرت قناة الإخبارية السورية اليوم الخميس أن فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي بريف دمشق ضبط 752 كفّاً من الحشيش المخدر و126كيلوغراماً من المادة نفسها كانت مخبأة داخل مغارة على الحدود السورية اللبنانية بعد تهريبها من لبنان.



وأشارت إلى أنه جرى إلقاء القبض على المتورطين وتحويلهم إلى الجهات المختصة مع مصادرة المواد المخدّرة.









