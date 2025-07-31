إضرام النار في عضو مجلس مدينة داخل مكتبه بولاية فرجينيا الأمريكية



وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن شخصا أضرم النار في لي فوجلر عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية.

قالت السلطات، إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن مسألة شخصية ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس المدينة.

يذكر أن لي فوجلر البالغ من العمر 38 عاما، هو مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.

وقالت الشرطة، إن المشتبه به دخل مكتب فوجلر حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الشرطة، إن الرجلين غادرا المبنى ثم أضرم المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما، النار في فوجلر.

ولم يتسن معرفة حالة فوجلر على الفور فيما احتجزت الشرطة المشتبه به.