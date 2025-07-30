كامالا هاريس تعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا عام 2026

لوس أنجلوس - (أ ب)

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، أنها لن تترشح لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال خوضها سباق الرئاسة للمرة الثالثة في عام 2028.

وقالت هاريس، في بيان صادر عن مكتبها اليوم الأربعاء، "خلال الأشهر الستة الماضية، قضيت وقتا في التفكير في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا، وفي أفضل السبل لمواصلة الكفاح من أجل الشعب الأمريكي، وتعزيز القيم والمثل التي أعتز بها".

وأضافت هاريس "فكرت بجدية في طلب شرف خدمة شعب كاليفورنيا كحاكمة لهم. أحب هذه الولاية، وشعبها، وتميزها. إنها موطني. ولكن بعد تفكير عميق، قررت أنني لن أترشح لمنصب الحاكمة في هذه الانتخابات".

ويمثل قرار هاريس استمرارا لحالة التكهنات حول مستقبلها السياسي، والتي بدأت بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أمام دونالد ترامب.

وقضت هاريس شهورا وهي تدرس خياراتها بين الترشح لمنصب حاكمة الولاية، أو خوض سباق رئاسي آخر، أو الانسحاب تماما من المشهد الانتخابي بعد هزيمتها المؤلمة أمام ترامب.

ولم تستبعد هاريس خوض سباق رئاسي آخر، بعد محاولتين فاشلتين في عامي 2020 و2024. ولم يتضح بعد موعد اتخاذها لهذا القرار.