كتب – محمد جعفر:

قلل السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، من أهمية الدعوات التحريضية التي تنشر في الإعلام الإسرائيلي ضد مصر، معتبرا أنها "كلام إنشائي لجس النبض فقط"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل لا تجرؤ ولا تفكر في الدخول في صدام مع مصر.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية صعدت لهجتها ضد مصر، ودعت صراحة إلى تحويل ما وصفوه بـ"السلام البارد" إلى "حرب باردة"، بل وذهب آخرون إلى حد اعتبار مصر "الهدف التالي بعد إيران".

وفي حلقة نقاش بثتها قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، تناول المشاركون مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية، زعم الصحفي الإسرائيلي تسفي يحزكيلي، أن مصر بدأت بالفعل بالانتقال من حالة "سلام بارد" إلى "حرب باردة" مع إسرائيل. ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الحرب القادمة لإسرائيل قد تكون ضد مصر، قال يحزكيلي صراحة: "ينبغي أن تكون كذلك".

وتعقيبًا على تلك التصريحات المثيرة، قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية يجب التعامل معه بحذر شديد، موضحًا أن الإعلام الإسرائيلي "مسيس" في كثير من الأحيان، ويهدف إلى "جس نبض" الجانب الآخر، وقياس ردود الفعل، ولا يُفترض الرد عليه دومًا بنفس الدرجة من الاهتمام، مؤكدًا: "ده كلام إنشائي".

وأكد السفير عاطف سالم: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل أو غيرها عندها الجرأة إنها تدخل في مشكلة عسكرية مع مصر، ده اعتقادي الشخصي.. لا أعتقد أنهم يقدروا يفكروا، مجرد يفكروا، يدخلوا في صدام مع مصر"، مضيفًا: "مصر أول دولة وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأي خروج من جانبهم على هذه الاتفاقية.. هيفضلوا 100 سنة مش هيعرفوا يعملوا اتفاقية سلام تانية".

وأوضح أن الاستفزازات الإعلامية والسياسية من قبل أطراف يمينية داخل إسرائيل لا تعكس دائمًا إرادة الدولة ككل، قائلًا: "يمكن المجموعة اللي موجودة حاليًا، مجموعة متطرفة، حريديم ومتطرفين، هم اللي واخدين الاتجاه ده، إنما أعتقد إن في عقلاء كتير برضه موجودين هناك يقدروا يفكروا في هذا الكلام."

وحول مدى إدراك إسرائيل لحجم الردع المصري، قال السفير: "هم مقدرين إمكانيات الردع المصرية كويس.. وعارفين إن مصر عندها قوة ردع قوية جداً، الموضوع أكبر من إسرائيل وأكبر من دول كتير، وده مش مبالغة، دي حقيقة، مصر عندها قوة ردع عسكرية غير طبيعية، وقوة ردع دبلوماسية وسياسية".

وختم "سالم"، حديثه بالتأكيد على أن أي تفكير في صدام مباشر سيكون كارثيًا على إسرائيل قبل غيرها، مضيفًا: "أنا لا أعتقد إن هم يقدروا يعملوا صدام عسكري مع مصر، صعب جدا عليهم، هيفكروا ألف مرة في الصدام مع مصر، لأن الخسارة هتكون عالية جداً وهيفقد وجوده، وستكون الحرب تهديد وجودي بالنسبة له، مش بالنسبة لنا".