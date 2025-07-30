سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة

كتب- محمد جعفر

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية "ليست في أفضل حالاتها حاليًا"، محذرًا من تصاعد خطاب العداء داخل إسرائيل، خاصة من قبل أوساط اليمين المتطرف، في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات متزايدة.

وقال سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب في تصريحات لـ"مصراوي"، إن التعامل الإعلامي والسياسي في إسرائيل مع مصر يتسم بسلبية واضحة في المرحلة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن عدداً من الشخصيات الإسرائيلية البارزة عبّرت عن قلقها من تدهور العلاقات مع القاهرة.

وأضاف: "يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، وصف النظام الحالي بأنه معادٍ لمصر، وهو ما اعتبره خطأ استراتيجياً يستوجب التصحيح من قبل الحكومة المقبلة".

وأوضح السفير عاطف سالم، أن الاهتمام الإسرائيلي بالعلاقات مع مصر برز في عدد من الفعاليات الرسمية، منها مؤتمر عُقد في مارس 2025 بعنوان "الحدود المصرية الإسرائيلية.. واقع أمني متغير"، حضره عدد كبير من أعضاء الكنيست والقادة العسكريين والدبلوماسيين، وخرج بتوصيات تحمل اتجاهين متناقضين: الأول يدعو إلى استمرار التعاون والسلام، والثاني يؤكد على الاستعداد لاحتمال عداء مفاجئ مع مصر.

وأشار سالم إلى أن "قنوات إعلامية إسرائيلية تناولت مصر بنبرة عدائية، وصلت إلى حد التهديدات، بل إن أحد المواقع الاستخباراتية مثل تحدث صراحة عن ضرب السد العالي، وهو ما يُعد تجاوزًا خطيرًا".

كما تحدث السفير عن ندوة نُظّمت داخل الكنيست مطلع يوليو، وُصفت بأنها "الأكثر عدائية تجاه مصر"، حيث ناقش بعض المشاركين فكرة أن "مصر قد تكون الدولة التالية بعد إيران في حال نشوب حرب موسعة"، على خلفية ما اعتبروه "تطورًا عسكريًا مقلقًا في سيناء".

وحول المواقف الإسرائيلية الأخيرة، قال سالم: "السؤال الحقيقي يجب أن يكون: من الذي يتحرك فعليًا ضد اتفاقية السلام؟ إسرائيل اتخذت مواقف عدائية، وتدخلت في قضايا تمس السيادة المصرية، دون مراعاة لما تم التوقيع عليه".

واختتم السفير المصري الأسبق تصريحاته بالدعوة إلى مراجعة شاملة من الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن "الوضع الحالي يتطلب وقفة جدية بعد انتهاء أزمة غزة"، مؤكدًا: "يجب أن تكون هناك جلسة صريحة تُعيد ضبط العلاقات، فالمسار الحالي غير صحي، ولا يخدم الاستقرار في المنطقة".