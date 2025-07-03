أنباء عن موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردت إيجابًا على مقترح وقف إطلاق النار. ولم يصدر بيان رسمي من حماس حتى الآن.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى تبدو عالية، بعد مرور نحو 21 شهراً على اندلاع شرارة الحرب.

واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة زخماً بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار أنهى الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لوقف لإطلاق النار مع حماس يستمر 60 يوماً يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لقناة "كان" الإسرائيلية يوم الخميس: "نأمل فعلاً أن يتم التوصل إلى اتفاق، لكن كل شيء يعتمد على ما إذا كانت حماس مستعدة للقبول. هناك أمر واحد مؤكد: الرئيس يريد إنهاء هذه الحرب.