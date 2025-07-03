القاهرة- مصراوي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، بالجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الناجي من الأسر في غزة، وذلك خلال اجتماع خاص استمر لنحو نصف ساعة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

ووفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل اللقاء تحدث مع أكسيوس، أبلغ ترامب ألكسندر أنه كان يخشى في مرحلة ما أن يكون قد قُتل في القصف الذي استهدف النفق الذي كان محتجزًا فيه.

وخلال اللقاء، أكد ألكسندر للرئيس الأمريكي أنه كان فعلًا في خطر حقيقي على حياته، مشيرًا إلى أن بقية الرهائن في غزة يواجهون الخطر ذاته، مما يستدعي التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.

وأشار المصدر، ذاته إلى أن ترامب أعرب عن إدراكه لحجم الخطر الذي يواجهه الرهائن، وأكد لألكسندر أنه سيبذل كل ما في وسعه لإعادة جميع الرهائن الخمسين، سواء الأحياء أو الضحايا، بأسرع وقت ممكن.

حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف

وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع روبرت غاست، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، إضافة إلى السيدة الأولى ميلانيا ترامب.