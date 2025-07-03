الشرطة الأمريكية: إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في شيكاغو

شيكاغو- (أ ب)

قالت الشرطة الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، في مدينة شيكاغو.

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل عن إطلاق النار على الفور، بما في ذلك عدد من أصيبوا ومكان الحادث على وجه الدقة.

وقال الضابط خوليو جارسيا، من قسم شرطة شيكاغو، إن الشرطة سوف تصدر تحديثات إضافية لدى توفرها.

وقال كريس كينج، الناطق باسم جهاز الرعاية الصحية نورث ويسترن ميديسن، إن قسم الطوارئ يقيم حالات من أصيبوا في إطلاق النار. ولم يتسن له تقديم عدد من نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.