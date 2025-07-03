مسؤول روسي: مقتل امرأة جراء سقوط حطام مسيرة أوكرانية



وكالات

قال إيجور أرتامونوف الحاكم الإقليمي لمنطقة ليبيتسك بجنوب غرب روسيا، في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن امرأة في السبعينيات من عمرها لقيت حتفها، بينما أصيب شخصان آخران بجروح جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية جرى اعتراضها.

وأضاف أرتامونوف، أن الحطام سقط على مبنى سكني في المنطقة المحيطة بالعاصمة الإقليمية.

لم يُعرف بعد حجم الهجوم والأضرار بشكل كامل، ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا حول الهجوم، وفقا للغد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، أنها لم تتلق إخطارًا رسميًّا بشأن أي وقف لشحنات الأسلحة الأمريكية، مضيفة أنها تسعى للحصول على توضيحات من الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان: "لم تتلقَّ أوكرانيا أي إخطارات رسمية بشأن تعليق أو مراجعة الجداول الزمنية لتسليم المساعدات الدفاعية التي تم إقرارها".