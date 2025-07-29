وكالات

أفاد مراسل القناة 11 العبرية إيتاي بلومنتال بأن مصر بدأت لأول مرة منذ الهدنة الإنسانية الحالية في إسقاط مساعدات من الجو وسط قطاع غزة، لتنضم بذلك إلى عمليات الإسقاط الجوي التي تنفذها كل من الأردن والإمارات.

בעוד זמן קצר ירדן והאמירויות מתחילים להצניח גם הם. בעצם היום ירדן, אמירויות ולראשונה מצרים https://t.co/8dKtNesj89 pic.twitter.com/ax5oXSLYp1 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) July 29, 2025

ونفذت الإمارات نفذت الاثنين عملية الإسقاط الجوي الثانية في شمال ووسط غزة الذي شهد لأول مرة إسقاط مساعدات مباشرة للسكان، في ظل تزايد أعداد النازحين هناك.

ومن المتوقع أن تنفذ الإمارات عملية إسقاط جوي ثالثة ضمن حملة "طيور الخير" الإماراتية، إلى جانب مساهمات من سلاح الجو الأردني، الذي يواصل إنزال مساعدات إنسانية في منطقة المواصي جنوب القطاع.