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مصر تنفذ إسقاطا جويا للمساعدات وسط غزة لأول مرة منذ "الهدنة الإنسانية" الحالية

03:03 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

إسقاط مساعدات وسط غزة

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وكالات

أفاد مراسل القناة 11 العبرية إيتاي بلومنتال بأن مصر بدأت لأول مرة منذ الهدنة الإنسانية الحالية في إسقاط مساعدات من الجو وسط قطاع غزة، لتنضم بذلك إلى عمليات الإسقاط الجوي التي تنفذها كل من الأردن والإمارات.

ونفذت الإمارات نفذت الاثنين عملية الإسقاط الجوي الثانية في شمال ووسط غزة الذي شهد لأول مرة إسقاط مساعدات مباشرة للسكان، في ظل تزايد أعداد النازحين هناك.

ومن المتوقع أن تنفذ الإمارات عملية إسقاط جوي ثالثة ضمن حملة "طيور الخير" الإماراتية، إلى جانب مساهمات من سلاح الجو الأردني، الذي يواصل إنزال مساعدات إنسانية في منطقة المواصي جنوب القطاع.

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