سموتريتش يواصل التصعيد: غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن "غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل"، وفق زعمه، وإن الاستيطان فيها أقرب من أي وقت مضى وهو خطة عمل واقعية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر".

وفي السياق ذاته، قال موقع "والا" العبري، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر بإسرائيل يقرر منح فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق بشأن حرب غزة، قبل أن تبدأ إسرائيل بضم أراض في القطاع.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح، خلال اجتماع المنتدى الوزاري المصغر مساء الاثنين، إنشاء إدارة خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي سيضمها من غزة.

وذكرت "معاريف"، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة منحت حركة حماس فرصة أخيرة قبل ضم أراضٍ من غزة في حال تواصل تعثر المفاوضات.

ويوم الخميس الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سحب وفدهما المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من العاصمة القطرية الدوحة.