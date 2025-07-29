زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى إنهاء فوري للحرب في غزة

تل أبيب- (أ ب)

دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، واصفا إياها بأنها "ليست نصرا كاملا، بل كارثة كاملة".

وقال لابيد مساء الإثنين: "إذا لم ننه الحرب الآن، فلن يعود الأسرى، وسنواصل فقدان أفضل مقاتلي الجيش الإسرائيلي، وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسينغلق العالم في وجه الإسرائيليين".

كما دعا إلى أن تتولى مجموعة من الدول العربية المعتدلة، بقيادة مصر، إدارة قطاع غزة.

وأضاف: "إدارة المساعدات الإنسانية في غزة انهارت، إنها ببساطة لا تعمل"، مشيرا إلى أن إسرائيل تُسهم في حملة حماس طالما استمر تدهور الوضع الإنساني.