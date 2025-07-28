"إن لم تستح فقل ما شئت".. كيف ردّ الغزّيون على تصريحات خليل الحية؟

كتب- محمد جعفر:

لم تمرّ تصريحات خليل الحية، رئيس حركة "حماس" في غزة، مرور الكرام لدى الشارع الغزي، بل فجّرت موجة من الغضب والانتقادات اللاذعة، خاصة بعد خطابه الأخير الذي وجّه فيه نداءً إلى القاهرة بشأن ما وصفه بـ"مجاعة غزة"، متسائلًا عن موقف مصر من إغلاق معبر رفح في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي كلمة لافتة، خاطب "الحية" في بث مباشر أمس الأحد، المصريين بمختلف مكوناتهم، من القيادة والجيش إلى الأزهر والكنائس والعشائر، متسائلًا: "أيموت أهل غزة جوعًا وهم على مقربة من حدودكم؟"، داعياً الشعب المصري إلى موقف واضح، ومؤكداً أن غزة لن تقبل استمرار إغلاق معبر رفح أمام احتياجاتها الأساسية.

وخلقت تصريحات "الحية"، حالة من الجدل الكبير في الأوساط العربية بشكل عام، خاصًة مع الجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية مع الوسطاء منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، والتي تسعى من خلال المفاوضات والمباحثات للتوصل لقرار إنهاء الحرب وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة فلسطينية تتحدث عن الأوضاع في غزة والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، والمجاعة التي أطاحت بحياة الكثيرين من الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت الطفلة الفلسطينية في فيديو مصور ردًا على تصريحات خليل الحية، إن الطعام والشراب الآن في غزة مقابل وقف المجازر.. كلماتي تزعج الكثيرين من الناس التي لا ترى إلا بمنظور حزبي، ومع هذا سأوصل رسالتي لعل الحية ورفاقه يسمعونها".

وتابعت: "أيها الحية انتصر تختصر.. فإن اختصار الوقت اليوم في غزة يعد انتصارا، فغزة أصبحت اليوم أرض مدمرة لا تصلح للعيش، أيها الحية عد إلى وطنك في غزة وفاوض وأنت بين أهلك وناسك وحينها اتخذ قرارك الصائب.. غزة لن تسامح أي أحد أودى بشعبها إلى الهلاك".

ودعت الطفلة الفلسطينية، خليل الحية إلى العودة إلى غزة والتفاوض من أرضها، قائلًة: "أيها الحية إن كنت من أصحاب الضمائر الحية عد إلى وطنك وفاوض وامتنع عن الطعام والشراب والدواء لمدة يوم واحد واتخذ قرارك الصائب".

وفي سياق متصل قال أحد المواطنين الفلسطينيين عبر حسابه الذي يحمل اسم وائل عودة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "فعلاً، إن لم تستحِ فافعل وقل ما شئت، كلمة خليل الحية تتمتع بوقاحة وبجاحة لا نظير لها، بعد 22 شهرًا من الحرب وجولات المفاوضات، أنا إنسان موجود في غزة تحت القصف والموت والجوع والتهجير، ماذا استفدت من خطابه".

وأضاف: "أوقف الحرب، أوفّر لي حماية، أوفّر لي طعامًا يُسكت جوع بطني وبطون عائلتي، أشبعتمونا شعارات وكلمات منذ 1948، ولم يأتِ العرب، فهل لم تستوعبوا بعد؟".

فعلاً

إن لم تستحي فأفعل وقُل ما شئت

كلمة خليل الحية رئيس الوفد المفاوض تتمتع بوقاحة وبجاحة لا نظير لها،،

بعد 22 شهر من الحرب وجولات المفاوضات

انا كإنسان متواجد بغزة تحت الموت والقصف والجوع والتهجير والنزوح والإبادة

ماذا استفدت من خطابه؟؟

هي نفس الإسطوانة المشروخة

اين العرب،،أين… pic.twitter.com/XvmPWsigDr — 🇵🇸 wael oda/Gaza🇵🇸 (@WaellodaOda) July 27, 2025

وتابع بتساؤل حاد: "تريد من العرب أن يساندوك؟ سلّم المفاوضات لهم، أم أنك تفاوض على بقاء حكمك وسيطرتك على غزة، وتطلب من العرب الولاء والدعم؟".

وتداول ناشط آخر على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيديو لتصريحات خليل الحية، وأرفقها بقوله: "خليل الحية نفسه يقول إن المعبر مغلق ومحتل من إسرائيل.. وهو نفسه يعلم أن الهدف هو مخطط التهجير.. ومع ذلك يستمر بتحجيم دور مصر وسياستها وظروفها الصعبة".

خليل الحية نفسه يقول ان المعبر مغلق ومحتل من اسرائيل .. وهو نفسه يعلم ان الهدف هو مخطط التهجير .. ومع ذلك يستمر بتحجيم دور مصر وسياستها وظروفها الصعبة https://t.co/poGqSGRyHo — 𝙈𝘼𝙂𝙈𝘼 | محمد 🇵🇸 (@DarkRaven199) July 28, 2025

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع إطلاق الهلال الأحمر المصري قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، أمس الأحد، والتي تضم أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية إلى غزة، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.