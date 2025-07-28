الأونروا: فتح جميع المعابر هو السبيل الوحيد لتجنب حدة المجاعة في غزة

غزة- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، بأن فتح جميع المعابر وإغراق غزة بالمساعدة هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من تعميق المجاعة بين سكان القطاع .

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن المطلوب هو 500 إلى 600 شاحنة على الأقل من الأساسيات كل يوم ، معلنة ترحيبها ببيانات التدفقات الإنسانية والإعلانات عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت: "نأمل أن يسمح للأونروا أخيرا بجلب آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والأدوية ولوازم النظافة الصحية. متواجدة حاليا في الأردن ومصر تنتظر الضوء الأخضر".

وتابعت :"وفقا لآخر بياناتنا، واحد من كل خمسة أطفال يعانون من سوء التغذية في مدينة غزة. وتفيد التقارير بأن المزيد من الأطفال ماتوا من الجوع؛ مما رفع عدد القتلى من الجوع إلى أكثر من 100 شخص".

وأكدت أن فرقها جاهزة و الأونروا لديها أكثر من 10000 موظف في غزة ، قائلة :" عندما تدخل المساعدات، سيمنحونها مباشرة وبكرامة وأمان للمجتمعات التي نخدمها. لدينا الوصول والشبكة والدراية والثقة لدى تلك المجتمعات".

وجددت الأونروا دعوتها إلى وقف إطلاق النار طويل الأجل كجزء من اتفاق من شأنه أن ينقذ الناس الذين يتضورون جوعا، مطالبة بـ "تدفق الإمدادات الأساسية دون انقطاع بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن".