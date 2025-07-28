رغم عدم وجود دليل.. أمريكا تتهم حماس بسرقة المساعدات

(وكالات)

أطلق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اتهامات مباشرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، زاعمًا أنها استولت على كميات ضخمة من المساعدات الغذائية المرسلة إلى قطاع غزة، رغم أن تقارير الجيش الإسرائيلي لم تؤكد وجود أي نمط منهجي لسرقة المعونات المُرسلة إلى القطاع.

وعلق جونسون على صور الأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من سوء تغذية حاد، بالقول: "الصور مفجعة ومؤلمة. الجميع يريد إنهاء هذه المعاناة وتحقيق السلام في تلك المنطقة"، وذلك خلال تصريحاته لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأوضح جونسون أنه أجرى محادثات مع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية، الذين أبلغوه – حسب قوله – أن إسرائيل أرسلت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، أكثر من 94 ألف شاحنة محملة بالغذاء، وهي كمية تكفي لإطعام مليوني شخص لمدة عامين، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات – حسب ادعائه – "تمت السيطرة عليه من قبل حماس".

وأكد جونسون أن "النظام الحالي لتوزيع المساعدات معطل"، معلنًا أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارًا من اليوم فتح "قنوات توزيع جديدة" لضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين بشكل مباشر، داعيًا الأمم المتحدة إلى التعاون مع إسرائيل في هذا الصدد.

لكن مقدمة البرنامج، كريستين ويلكر، قاطعت جونسون مشيرة إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي نفسه لم يعثر على أي أدلة تشير إلى أن حماس تستولي على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة – وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيع الإغاثة في غزة.