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إعلام عبري: تجميد خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح

10:28 ص الإثنين 28 يوليه 2025

انفجار رفح ارشيفية

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تل أبيب- (د ب أ)

تم تجميد خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح في جنوب قطاع غزة، لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى نحو إجلائهم الطوعي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر أمني رفيع لموقع "واي نت" الإلكتروني، حيث قال: "ليس هناك قرار بالمضي قدما في هذا، ولا توجد خطة بديلة".

وأضاف المصدر: "لقد كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة أسرى تتضمن عمليات انسحاب من جنوب قطاع غزة، لذلك يبدو أنهم تخلوا عن هذه المبادرة – لقد تم تعليقها في الوقت الحالي".

وأوضحت الصحيفة أنه "عوضا عن ذلك، وفي ظل الصور المقلقة الواردة من غزة، تقرر مضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، بحيث تدخل نحو 150 شاحنة يوميا".

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رفح إنشاء مدينة إنسانية غزة
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