حماس: قدمنا مرونة كبيرة في المفاوضات والاحتلال انسحب لاستمرار الإبادة

وكالات

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن الحركة خاضت مفاوضات شاقة، وقدمت أقصى درجات المرونة الممكنة بما لا يتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحية، في كلمة مصورة، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت تقدمًا واضحًا، حيث توافقت الحركة بشكل كبير مع ما عرضه الوسطاء، خاصة في ملفات الانسحاب، والأسرى، والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي فاجأ الوسطاء بالانسحاب من جولة المفاوضات الأخيرة، متهمًا إياه بـ"التساوق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف"، معتبرًا أن هذه الخطوة "مكشوفة" وتهدف إلى إضاعة الوقت والمضي قدمًا في سياسة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.

وأشار الحية إلى أن قيادة المقاومة "تجاوبت مع الوسطاء في كل المراحل"، وأنها سخرت كل أدواتها وعلاقاتها على مدار 22 شهرا لوقف العدوان المتواصل على القطاع.

وتوجه الحية بنداء إلى الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني "يشعر بخذلان كبير"، في ظل المجازر والتجويع المتواصل الذي يتعرض له.