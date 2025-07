مئات العائلات هُجرت وخسائر واسعة.. ماذا حدث في أديس أبابا؟

كتبت- سلمى سمير:

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام القليلة الماضية فيضانات عنيفة ناجمة عن أمطار غزيرة غير مسبوقة، تسببت في غمر عشرات الأحياء والمناطق السكنية وتدمير المنازل والبنى التحتية.

وبحسب التقارير الرسمية وشهادات السكان، فإن الكارثة خلفت مئات العائلات بلا مأوى، وألحقت أضرارًا بالغة بالممتلكات العامة والخاصة، في وقت لا تزال فيه استجابة السلطات محل انتقاد واسع.

وبحسب بيانات مكتب إدارة المخاطر والأمن الغذائي في أديس أبابا، فإن أكثر من 348 منطقة في المدينة باتت معرضة للخطر بفعل الكوارث الطبيعية وعلى رأسها الفيضانات.

Vehicles swept away as floodwaters gushed through the streets of Addis Ababa #Ethiopia#Africa #AddisAbaba #Flood #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/maBjcQehKN

— Earth42morrow (@Earth42morrow) July 24, 2025