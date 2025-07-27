ترامب: قدمنا 60 مليون دولار لإدخال أغذية إلى غزة قبل أسبوعين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد، إن إدارته قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة و"لم يشكرنا أحد"، غير أنه لم يوضح الجهة التي تلقت تلك المساعدات.

وطالب ترامب، حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بإعادة الأسرى الإسرائيليين و"قد استعدنا معظمهم".

واتهم ترامب، حماس بسرقة المساعدات الإنسانية و"أمور أخرى" وبيعها فيما بعد.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة، لكنه أكد أنه لا يعلم ما الذي قد يحدث في القطاع.

وأشار ترامب، إلى أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى.

وأكد ترامب، ان الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد، مضيفا "لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات".