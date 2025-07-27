حركة الصحة| تجديد الثقة في 10 وكلاء للوزارة (قائمة بالأسماء)

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني، منصب مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتور محمد جمال أحمد مصطفى، وكيلا للمديرية.

كما أصدر الوزير قرارا بتجديد تكليف الدكتور عمرو محمد دويدار، في منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، والدكتورة سمر عبداللطيف محمد عبداللطيف، وكيلا للمديرية.

وبقي الدكتور أسامة أحمد أحمد بلبل، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، والدكتورة فاطمة عبدالمنعم عبدالفتاح محمد، وكيلا للمديرية.

وفي محافظة أسيوط، بقي الدكتور محمد زين الدين حافظ، مديرا للمديرية والدكتور محمد جمال أحمد، والدكتور أحمد سيد محمد موسى، وكيلين للمديرية، كما بقي الدكتور عمرو مصطفى محمود عبدالصمد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والدكتور عماد رمضان خميس الفيومي، وكيلا للمديرية.

واستمر الدكتور محمد سعيد حسن، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، والدكتور محمد النوبي عبدالوهاب سلامة، وكيلا للمديرية.

وفي محافظة الوادي الجديد، بقي الدكتور شريف صبحي غبريال، كما استمر الدكتور إسماعيل أحمد أمين، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

وبقيت الدكتورة ريم مصطفى محمود صالح، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.. وفي محافظة بورسعيد، استمر الدكتور وليد فتحي عبد المقصود، مديرا للمديرية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.