ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة

وكالات

أعلنت إسرائيل عن "وقف تكتيكي للعمليات العسكرية" لمدة 10 ساعات في ثلاث مناطق من قطاع غزة، يوم الأحد، في ظل تزايد الغضب الدولي بسبب المجاعة التي تضرب القطاع.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد: "لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، سيتم تنفيذ وقف محلي مؤقت للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية".

ووفقا لبيان جيش الاحتلال فإن هذا الوقف يشمل مناطق: المواصي، دير البلح، وجزء من مدينة غزة، وسيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً (الثالثة فجراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ويستمر حتى الثامنة مساءً، وسيتم تكراره يومياً "حتى إشعار آخر"، وفقاً للجيش.

كما سيتم تخصيص "طرق آمنة" من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً بالتوقيت المحلي، لتمكين قوافل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال وتوزيع الغذاء والدواء بأمان في جميع أنحاء غزة، بحسب البيان.

وزعم جيش الاحتلال: "ستواصل قوات الجيش دعم الجهود الإنسانية بالتوازي مع العمليات الهجومية والميدانية في قطاع غزة، بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين"، مشيراً إلى أنه مستعد لتوسيع نطاق هذه الأنشطة إذا اقتضت الحاجة.

وأظهرت خريطة أُرفقت مع البيان العسكري أن معظم مناطق غزة ما زالت تُصنَّف كـ"مناطق قتال خطرة"، بينما تم تخصيص المنطقة الواقعة على الساحل المتوسطي لتكون منطقة وقف العمليات العسكرية.