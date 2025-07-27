مقتل شخصين وإجبار الآلاف على الإجلاء بسبب الأمطار في الصين



وكالات

أدت الأمطار الغزيرة في محيط العاصمة الصينية بكين، وفي شمال وشمال شرق الصين، إلى مقتل شخصين وإجبار الآلاف على النزوح، في حين حذرت السلطات من هطول المزيد من الأمطار على نطاق واسع ومن مخاطر كوارث مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية أن شخصين لقيا حتفهما وفقد اثنان آخران في مقاطعة خبي.

وسجلت بلدة فوبينج في مدينة باودينغ الصناعية هطولا قياسيا للأمطار بلغ 145 ملم.

وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية تحذيرات من الفيضانات في 11 مقاطعة ومنطقة، بما في ذلك بكين وخبي المجاورة، تحسبا لفيضانات ناجمة عن أنهار صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى السيول الجبلية.

أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية على العديد من القرى في منطقة ميون بالعاصمة، وانقطعت الكهرباء والاتصالات في بعض القرى، وفقا لتلفزيون الصين المركزي.

وأفادت إذاعة بكين نيوز، اليوم الأحد، بأنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من المنطقة، وفقا للغد.

وأصدرت بكين تحذيرا، يوم السبت، من كوارث جيولوجية، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والطينية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة للمرة الثانية في هطول ما يعادل أمطار عام كامل على مدينة باودينغ القريبة.