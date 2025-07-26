باكستان: التوقيع على اتفاق تجاري مع أمريكا بات وشيكا

واشنطن- (د ب أ)

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تفاؤله بشأن قرب توقيع باكستان والولايات المتحدة على اتفاق تجاري.

وقال دار في حلقة نقاشية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن "أعتقد أننا نقترب جدا من الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة. فرقنا موجودة هنا في واشنطن، حيث ناقشت وعقدت اجتماعات افتراضية وقد كلف رئيس الوزراء لجنة بضبط الأمور"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت

وأضاف "لن يستغرق الأمر شهورا، ولا حتى أسابيع، بل أقول(فقط) أياما".

وأعرب دار عن هذه الآراء، بعد اجتماع ثنائي مثمر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، غير أن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا أي إطار زمني فيما يتعلق بالاتفاق التجاري.

وأضاف دار "العلاقات بين باكستان وأمريكا تتحسن واتفق الجانبان على العمل لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد".

وأشار دار إلى أن نقاشه مع روبيو شمل مجموعة واسعة من القضايا، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب".

وتابع "لقد ناقشنا أيضا قضايا إقليمية ودولية".

وكان إسحاق دار قد وصل أمس الجمعة إلى واشنطن في زيارة تستغرق ثمانية أيام.

وكان في استقبال إسحاق دار سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ ومسؤولين كبار بالسفارة.

يأتي الاجتماع بعد أسابيع فقط من ترشيح باكستان بشكل رسمي للرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وتم إرسال الطلب إلى لجنة نوبل في النرويج، بتوقيع دار بنفسه، اعترافا بـ"دور استثنائي" لترامب في استعادة الهدوء في جنوب آسيا.





