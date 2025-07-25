تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر

القاهرة - مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمنظومة صواريخ سطح-جو متطورة، بالإضافة إلى عناصر الدعم اللوجستي ودعم البرامج ذات الصلة إلى مصر، بمبلغ يُقدَّر بنحو 4.67 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، الخميس: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع عسكرية محتملة للحكومة المصرية، تشمل نظام الدفاع الجوي المتقدم (NASAMS) والعناصر المتعلقة به من لوجستيات وبرنامج دعم، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار. وقد قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإشعار المطلوب للكونغرس بشأن هذه الصفقة المحتملة اليوم".

وجاء في البيان أن الشركة المسؤولة عن عملية البيع هي شركة آر.تي.إكس كورب. وNASAMS (ناسامس) هو اختصار لـ National Advanced Surface-to-Air Missile System، أي "النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو" باللغة العربية.

وحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الحكومة المصرية طلبت شراء نظام الدفاع الجوي المتقدم NASAMS، والذي يشمل: (4) أنظمة رادار AN/MPQ-64F1 Sentinel مع معدات الدعم، و(100) صاروخ متوسط المدى من نوع AIM-120C-8 AMRAAM، و(20) صاروخ AMRAAM للتدريب الجوي.

ومن بين الطلبات أيضًا التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية: حاوية AMRAAM لصيانة مخازن الأسلحة، و(600) صاروخ AIM-9X Sidewinder Block II مع (10) وحدات تبريد متقدمة للصواريخ، و(100) صاروخ AIM-9X Block II للتدريب، و(16) منصة إطلاق متنقلة NASAMS، و(5) وحدات قيادة نارية NASAMS FDC، و(5) وحدات اتصالات راديو متعددة المهام، و(4) أنظمة اتصالات تشفيرية TACM.

وتشمل الصفقة أيضًا العديد من أنظمة الاتصالات والمراقبة والأجهزة التكتيكية الأخرى. ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن الهدف من الصفقة هو تعزيز قدرة مصر على الدفاع الجوي ضد التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية، مما يدعم الأمن الإقليمي ويقوي العلاقات الدفاعية الأمريكية المصرية.