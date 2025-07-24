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23 قتيلا و5 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

07:52 ص الخميس 24 يوليو 2025

الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

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وكالات

أودت الأمطار الغزيرة التي شهدتها كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بحياة 23 شخصا، فيما يستمر البحث عن 5 مفقودين، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية اليوم الخميس.

وتم انتشال 4 جثث جديدة، منها 3 في بلدة سانتشيونج بإقليم جنوب جيونغسانج، وجثة في بلدة جابيونج بإقليم جيونججي، لترتفع الحصيلة من 19 إلى 23 ضحية.

وبذلت السلطات جهودا مكثفة للتعامل مع آثار الكارثة، حيث تلقت 12,791 بلاغا عن أضرار في المرافق العامة والخاصة، وتم معالجة 6,487 حالة منها بشكل عاجل.

كما أدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو، ولم يتمكن 2,243 شخصا من العودة إلى منازلهم حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

وعقبت موجة حر شديدة موجة الأمطار، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع حيث سجلت 136 إصابة بأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة حتى 22 يوليو، مما زاد من معاناة المتضررين وعقد جهود الإغاثة.

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