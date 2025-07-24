إعلان

تحسن ملحوظ.. ماذا قالت إسرائيل على رد حماس بشأن مفاوضات غزة؟

07:47 ص الخميس 24 يوليو 2025

إسرائيل وحماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

كشف مسؤول إسرائيلي عن تلقي تل أبيب رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تدرس حاليًا هذا الرد.

قال المسؤول لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إنَّ الرد الذي تم تسليمه الليلة الماضية للوسطاء أفضل من الرد الذي قدمته حماس يوم الثلاثاء الماضي.

نقل الموقع الإخباري الأمريكي عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "هناك تحسن في رد حماس مقارنة بالأمس، الآن لدينا شيء للعمل عليه"، مشيرًا إلى أن الاستجابة الجديدة تفتح المجال أمام مواصلة المفاوضات.

وفجر الخميس، أكدت حماس أنها سلمت الوسطاء ردَّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك ردَّ الفصائل الفلسطينية على الموضوع نفسه، وفقا لسكاي نيوز.

جاء في بيان مقتضب صادر عن الحركة: "حركة حماس سلّمت -قبل قليل- للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

ولم يقدم بيان حماس أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وحماس رد حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار مفاوضات وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)