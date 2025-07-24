تحسن ملحوظ.. ماذا قالت إسرائيل على رد حماس بشأن مفاوضات غزة؟



وكالات

كشف مسؤول إسرائيلي عن تلقي تل أبيب رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تدرس حاليًا هذا الرد.

قال المسؤول لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إنَّ الرد الذي تم تسليمه الليلة الماضية للوسطاء أفضل من الرد الذي قدمته حماس يوم الثلاثاء الماضي.

نقل الموقع الإخباري الأمريكي عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "هناك تحسن في رد حماس مقارنة بالأمس، الآن لدينا شيء للعمل عليه"، مشيرًا إلى أن الاستجابة الجديدة تفتح المجال أمام مواصلة المفاوضات.

وفجر الخميس، أكدت حماس أنها سلمت الوسطاء ردَّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك ردَّ الفصائل الفلسطينية على الموضوع نفسه، وفقا لسكاي نيوز.

جاء في بيان مقتضب صادر عن الحركة: "حركة حماس سلّمت -قبل قليل- للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

ولم يقدم بيان حماس أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.