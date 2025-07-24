

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان من المفترض أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في دفع ثمن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا قبل 3 سنوات من الآن.

قال ترامب خلال مؤتمر في واشنطن مخصص لتطوير الذكاء الاصطناعي: "لقد أبرمنا للتو اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، سيدفع الاتحاد بموجبها للولايات المتحدة 100% من ثمن جميع المعدات العسكرية، وسيتم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي، ثم يوزعونها، وسيذهب معظمها إلى أوكرانيا".

أضاف: "الأوروبيون سينفقون هذه الأموال في الولايات المتحدة على شركاتنا الدفاعية. وسنرسلها لهم (أسلحة)، وهم سيوزعون المعدات التي نرسلها إليهم. بصراحة، كان ينبغي أن يحدث هذا قبل ثلاث سنوات"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "عقدنا اجتماعا رائعا لحلف "الناتو" قبل بضعة أسابيع، وما حدث كان مذهلا حقا، وافقوا على زيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا فرق كبير تريليونات الدولارات".

كان ترامب الذي انتقد مرات كثيرة في السابق، سلفه جو بايدن لتقديمه مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، قد أعلن في 11 يوليو أن الحلفاء في "الناتو"، سيتكفّلون بدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيتم لاحقا تسليمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن اتفاقا بهذا الشأن تم التوصل إليه خلال قمة الحلف في يونيو الماضي.

ووفقا للرئيس الأمريكي، ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات - تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر - ثم ينقلها الحلفاء إلى أوكرانيا ويجددون مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من الشركات المصنعة الأمريكية.