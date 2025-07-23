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فضيحة تهز جيش الاحتلال.. جنود يتعمدون تخريب طائرات مسيّرة متطورة

11:06 م الأربعاء 23 يوليه 2025

جنود يتعمدون تخريب طائرات مسيّرة متطورة 1

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القاهرة- مصراوي

اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية ثلاثة أفراد من قاعدة بلماحيم، بينهم ضابط صف وجنديان، بشبهة التورط في تخريب عدد من الطائرات المسيّرة التابعة لسلاح الجو. وقد تم تمديد اعتقالهم حتى يوم الأحد المقبل، وسط تأكيدات من مسؤولين عسكريين إسرائيليين بأن القضية "بالغة الخطورة". حسبما قالت وسائل إعلام عبرية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا رسميًا بعد الاشتباه بتورط الثلاثة في إلحاق أضرار بعدة طائرات بدون طيار في قاعدة بلماحيم، وهو ما كان يمكن أن يؤدي – بحسب تصريحات مسؤولين في الجيش – إلى "إسقاط الطائرات" وحدوث خلل عملياتي.

ورغم خطورة الحادث، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "التحقيق جارٍ مع الجنديين وضابط الصف، لكن لا يوجد أي مساس بالجاهزية العملياتية لمنظومة الطائرات المسيّرة".

وفي سياق آخر، تم مؤخرًا تدشين سرب جديد للطائرات المسيّرة في القاعدة ذاتها، هو السرب رقم 147 المعروف باسم "الكبش النطّاح"، والمخصص لتشغيل طائرات "كوكاف" المسيّرة المتقدمة.

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فضيحة تهز جيش الاحتلال الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقال ثلاثة أفراد من قاعدة بلماحيم جنود يتعمدون تخريب طائرات مسيرة
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