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البث العبرية: نتنياهو يريد إنهاء الحرب بغزة خلال وقف النار

09:00 م الأربعاء 23 يوليو 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار بحسب وزراء تحدث معهم مؤخرا.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو أكد لوزير المالي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العودة للقتال إذا لم تتحقق أهداف الحرب.

وأكدت مصادر أمنية، أن تآكل قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو أحد أسباب رغبة نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير في إنهاء الحرب.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض وهو أمر لا يمكن تجاهله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه "لا ينبغي التفاوض مع حماس ويجب إبادتها بدون إدخال مساعدات إنسانية أو إبرام صفقات استسلام".

وأشار بن غفير، إلى أن المفاوضات تحولت إلى تنازلات وحماس باتت تشعر بالراحة لمواصلة ابتزاز إسرائيل ودفعها لمزيد من الانهيارات، مؤكدا أن الاستمرار في هذا المسار لن يقود إسرائيل إلى نصر حاسم.

بدوره، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في رسالة لنتنياهو، بإغلاق الباب نهائيا أمام أي صفقة جزئية وإصدار أمر للجيش باجتياح غزة في ظل رفض حماس المتوقع.

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نتنياهو الحرب في غزة بتسلئيل سموتريتش جيش الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير
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