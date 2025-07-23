امرأة تتزوج من شقيقين بحفل زفاف واحد في الهند

وكالات

في واقعة تطغى عليها الغرابة، تزوج شقيقان من امرأة واحدة في الهند، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل الزفاف الذي أُقيم في الليلة نفسها بحضور العروس والزوجين الشقيقين كابيل وبراديب نيجي واستمر 3 أيام، نهاية الأسبوع الماضي، حضره مئات الأشخاص في قرية شيلاي بولاية هيمشال براديش في جبال الهيمالايا.

ومع ذلك، لا يبدو زواج المرأة من رجلين في آن واحد أمرا غريبا في تلك المنطقة، إذ جاء كأحدث ممارسة لتقليد ديني كان يُعتقد أنه انتهى؛ وحظي زواج العروس من الشقيقين نيجي بموافقة العائلتين.

وفوجئ الزوجان والعروس بما حظي به حفل زفافهم من اهتمام واسع، إذ سرعان ما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح نقلته وكالة أنباء "برس ترست" الهندية، قال أحد الزوجين نيجي: "ببساطة اتبعنا تقليدا نفتخر به". فيما أكد الآخر أنه بالتعاون مع شقيقه سيوفران الدعم والحب والاستقرار لزوجتهما.

وأكدت العروس "سونيتا تشوهان" زوجاها، أنهم لم يتخذوا قرار الزواج تحت أي ضغوط.

ورغم أن تعدد الأزواج غير قانوني في غالبية دول العالم كما في الهند، فإنه لا يزال مباحا في بعض مناطق شمال البلاد، بمن في ذلك القرى التي تؤوي 300 شخص من مجموعة هاتي.

وأوضح مسؤول محلي، هارشواردهان سينغ تشوهان، في تصريح صحفي، أن تعدد الأزواج وزواج امرأة بأكثر من رجل في آن واحد كان شائعا فيما مضى قبل أن يصبح أمرا نادر الحدوث، غير أنه أكد أن ذلك التقليد لا يزال منتشرا بين أفراد هاتي.

ونوّه مسؤول محلي آخر، كوندال لال شاشتري، إلى أن هذا التقليد ورد في ما يُعرف بـ"ملحمة المهابهاراتا" الشهيرة لدى أتباع الهندوسية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، شهد العام الماضي احتفالات بخمس زيجات بين امرأة واحدة وأكثر من رجل في منطقة شيلاي.

وتقول صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن تقليد تعدد الأزواج نشأ في الأساس لمنع تقسيم الأراضي الزراعية المتوارثة. ويوضح الأمين العام لجمعية كندريا هاتي ساميتي، كوندان سينج شاستري، أن هذا التقليد أتاح تعزيز الوحدة والأمن بين الإخوة الذين يعملون في أراض زراعية متباعدة بالمناطق الجبلية.

وأضاف شاستري: "كلما كانت عائلتك أكبر، وتحتوي على عدد كبير من الرجال، زادت ثقتك بنفسك داخل المجتمع القبلي".

وبينما لا يزال تقليد تعدد الأزواج المعروف بـ"جاييدا" نادرا، فإنه في الوقت نفسه لا يزال يحظى بالاعتراف القانوني وفق قوانين الإيرادات في منطقة هيماشال براديش.