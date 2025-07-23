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الصحة العالمية: غزة تواجه جوعا جماعيا بسبب الحصار الإسرائيلي

05:49 م الأربعاء 23 يوليه 2025

غزة تواجه جوعا جماعيا

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وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يواجه حالة "جوع جماعي" ناتجة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وفي بيان صادر عن المنظمة، أوضحت أن مستويات سوء التغذية في غزة بلغت حدًا قاتلًا، مشيرة إلى وفاة 21 طفلًا دون سن الخامسة منذ بداية عام 2025 بسبب الجوع وسوء التغذية.

في المقابل، نفت الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن الأزمة، حيث صرّح المتحدث باسمها، ديفيد مينسر، للصحفيين قائلاً: "لا توجد مجاعة في غزة تسببت بها إسرائيل، بل هناك نقص مفتعل بفعل حماس"، متهمًا الحركة بمنع توزيع الغذاء وسرقة المساعدات الإنسانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حذّرت فيه أكثر من 100 منظمة غير حكومية من تفشي "مجاعة جماعية" في القطاع، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية لتفادي كارثة أكبر.

من جهتها، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الجوع، ما يرفع عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 111 شخصًا منذ بداية الأزمة.

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