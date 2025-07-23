شيوخ السويداء بسوريا: ما حصل بحق أبناء عشائر البدو جريمة حرب

دمشق - (د ب أ)

وصف أهالي محافظة السويداء من عشائر البدو ما حصل لهم من قبل المجموعات المسلحة في محافظة السويداء بأنه يرقى إلى جرائم الحرب بعد مقتل العشرات منهم وجرحهم واختطافهم.

وقال مختار حي المقوس في مدينة السويداء سليمان المرشود: "قامت مجموعات مسلحة بقيادة عميد جريرة، وهو قائد عصابة مسلحة من بلدة عريقة، بالهجوم على حي المقوس وقتل 25 شخصا وجرح العشرات واختطاف العشرات ومن بينهم ولدي وزوجته وأبناء أخوتي وعمومتي وكل القتلى والجرحى والمختطفين هم أقاربي".

وأضاف المرشود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تم حصارنا في منازلنا وجاءت مجموعات مسلحة وقتلت وجرحت واختطفت العشرات وتم سرقة كل محتويات منازلنا، والبعض منها حرق بالكامل والسيارات وكل ما نملك حتى أجهزة الموبايل تم سرقتها وتكسير بعضها".

وأكد مختار المقوس "كنت شاهدا على قتل سيدة وطفلها الرضيع.. ولم نستطع أن نقوم بدفن القتلى وتم دفنهم في منازلهم".

وحمل المختار المرشود الجيش السوري مسؤولية ما حصل لأبناء عشائر البدو بعد خروجهم من مدينة السويداء ليل يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس، "حيث تمت مهاجمة كافة أبناء عشائر البدو في مدينة السويداء وريفها وقتل وجرحى واعتقال المئات".

وحول خروجه من مدينة السويداء قال المرشود "الذين عاشوا معنا في جوار طوال حياتنا أصبحوا يقتلون أي شخص من عشائر البدو وخرجنا بملابسنا التي على أجسادنا وتم سرقة كل ما نملك".

من جانبه حمل إمام مسجد مدينة شهبا الشيخ سليمان الهوارين المجموعات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري مسؤولية ما حصل في محافظة السويداء وقال الهوارين لـ (د ب أ) "ما حصل بحق أبناء عشائر البدو في محافظة السويداء ريف ومدينة هو جريمة حرب بكل المقاييس على يد عصابات تابعة للهجري الذي دمر كل السلم الأهلي الذي حافظنا عليه منذ أجيال، ما ذنب عائلات مدنية تقتل في منازلها ومزارعها؟ ذنبهم الوحيد أنهم من أبناء العشائر والعرب".

وأضاف: "لقد قتل في مدينة شهبا 16 شخصا بينهم 6 من عائلتي واختطاف 10 أشخاص لا نعلم مصيرهم، وليس ذلك فقط بل قتل 40 شخصا أغلبهم نساء وأطفال وهم عمال زراعيون وهم من محافظات دير الزور والحسكة وريف دمشق يعملون في الزراعة".