وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وصول دفعة جديدة من الحافلات إلى مدينة السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة.

وأوضحت الوكالة، أن وفدا من الأمم المتحدة يرافق الحافلات المخصصة لإجلاء العائلات والتي تستعد لنقلهم إلى درعا.

كانت وسائل إعلام رسمية قد أفادت في وقت سابق، أن مئات المدنيين من أفراد العشائر البدوية تم إجلاؤهم من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في سوريا، في إطار وقف إطلاق نار تدعمه الولايات المتحدة.

وأوضحت أن سيارات إسعاف وشاحنات وحافلات تنقل مئات المدنيين من البدو بينهم نساء وأطفال وجرحى من السويداء إلى مخيمات قريبة للنازحين.

وتوقف إطلاق النار، الأحد، مع انتشار قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مشارف السويداء.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب، إن وقف إطلاق النار سيسمح "بتبادل الأسرى المحتجزين لدى طرفي الاشتباكات والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة".

واندلعت الاشتباكات قبل أسبوع بين البدو ومسلحين من طائفة الدروز، وأرسلت دمشق قوات لكبح القتال.

وهاجمت إسرائيل قوات الحكومة السورية الأسبوع الماضي في الجنوب وقصفت وزارة الدفاع في دمشق مبررة ذلك بحماية الدروز وأن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح.

وارتفعت حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بحسب سكاي نيوز.