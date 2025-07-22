الحوثيون: بيننا وبين إسرائيل حرب مفتوحة ونشعر بالحرج من أهل غزة

وكالات

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن نصر الدين عامر، الثلاثاء، إن شعب غزة يموت جوعا في حالة ليس لها مثيل في العالم.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران قامت بإسناد غزة منذ البداية وواجهت أمريكا وإسرائيل من أجل تقديم شيء ووقف المأساة الإنسانية.

وأكد عامر، أن جماعة الحوثيين تفعل ما بوسعها ولكن لا زالت تشعر بالحرج وتسعى لتوسيع عملياتنا العسكرية، مضيفا "بيننا وبين إسرائيل حرب مفتوحة ونجحنا في إخراج الطرف الأمريكي من المعركة".

وشدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله، على أن إسرائيل أو غيرها لن تستطيع وقف عمليات الجماعة اليمنية، مؤكدا أنهم يسيطرون على الوضع بحريا.