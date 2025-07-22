روسيا تعلن تدمير 77 مركز قيادة للمسيرات الأوكرانية

موسكو- (د ب أ)

أعلن الجيش الروسي أن وحدات من مجموعتي "الغرب" و"الشرق" التابعتين للقوات الروسية دمرتا 77 نقطة تحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم قوات مجموعة الغرب الروسية، ليونيد شاروف، إنه "تم اكتشاف وتدمير 56 نقطة تحكم للطائرات المسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار شاروف إلى أن العسكريين دمروا في الوقت نفسه27 طائرة مسيرة.

بدوره، أوضح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الشرق"، ألكسندر جوردييف، أنه تم تدمير 21 نقطة تحكم للطائرات المسيرة في منطقة مسؤوليتها.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، حيدت مجموعة "الغرب" في يوم واحد أكثر من 230 جنديا معاديا في منطقتي تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوريجيا، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 215 جنديا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.