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ترامب يتهم أوباما وهيلاري وبايدن بالتورط في خدعة روسيا وجريمة القرن

08:26 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن، بالتورط في "خدعة روسيا وجريمة القرن".

كتب ترامب عبر منصة "تروث": "أوباما هو من فبرك خدعة روسيا. هيلاري المحتالة، وجو النعسان (النائم)، وآخرون كثر شاركوا في هذه الجريمة". مضيفاً أنه يمتلك "أدلة دامغة" تثبت تورطهم.

واعتبرا أن هذه القضية تشكل "تهديداً كبيراً" لأمن الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.


وشارك ترامب مقطع فيديو يبدو أنه مُولّد باستخدام الذكاء الاصطناعي، يظهر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهم يعتقلون الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وجاء ظهور الفيديو تزامنا مع دعوات من بعض مؤيدي ترامب لمقاضاة كبار مسؤولي إدارة أوباما، وذلك بعد نشر مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، تقريرا حول وقوع "مؤامرة خيانية" عام 2016 بهدف تقويض سمعة ترامب.

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