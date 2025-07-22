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البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط

02:45 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حل صراعات الشرق الأوسط دبلوماسيا.

أضافت ليفيت للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي مقتنعا بإمكانية حل الصراع اللبناني الإسرائيلي دبلوماسيا: "يريد الرئيس استخدام الدبلوماسية مع لبنان وجميع الشركاء في الشرق الأوسط".

أشارت إلى أن إدارة ترامب لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع إيران إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب "فوجئ" بالقصف الإسرائيلي لسوريا، وسط تقارير تفيد بقلق الأخير المتزايد إزاء الجهود العسكرية العدوانية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

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