مجزرة جديدة في غزة.. 22 شهيدًا بينهم نازحون بانتظار المساعدات

(وكالات)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من قطاع غزة، موقعة 22 شهيدًا بينهم خمسة من المدنيين الذين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار الحي التي طالت خيام نازحين ومنازل في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد خمسة مواطنين، من بينهم أربعة من عائلة واحدة، إثر استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما سقط شهيدان آخران، أحدهما طفل، نتيجة قصف مماثل قرب كافتيريا الأصدقاء في ذات المنطقة، ما أدى كذلك إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

كما طال العدوان الإسرائيلي أيضًا وسط القطاع، في مدينة دير البلح حيث استشهد مواطنين في قصف عنيف طال المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، وسط استمرار الغارات الجوية وإطلاق النار باتجاه التجمعات السكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت، مساء الأحد، أوامر جديدة بإخلاء مناطق واسعة من دير البلح، ما دفع مئات العائلات الفلسطينية إلى النزوح، بحثًا عن ملاذ آمن.