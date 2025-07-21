إعلان

مجزرة جديدة في غزة.. 22 شهيدًا بينهم نازحون بانتظار المساعدات

04:06 م الإثنين 21 يوليو 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من قطاع غزة، موقعة 22 شهيدًا بينهم خمسة من المدنيين الذين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار الحي التي طالت خيام نازحين ومنازل في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد خمسة مواطنين، من بينهم أربعة من عائلة واحدة، إثر استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما سقط شهيدان آخران، أحدهما طفل، نتيجة قصف مماثل قرب كافتيريا الأصدقاء في ذات المنطقة، ما أدى كذلك إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

كما طال العدوان الإسرائيلي أيضًا وسط القطاع، في مدينة دير البلح حيث استشهد مواطنين في قصف عنيف طال المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، وسط استمرار الغارات الجوية وإطلاق النار باتجاه التجمعات السكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت، مساء الأحد، أوامر جديدة بإخلاء مناطق واسعة من دير البلح، ما دفع مئات العائلات الفلسطينية إلى النزوح، بحثًا عن ملاذ آمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصطفى شهيد عملية حسم.. الابن الذي حقق حلم أبيه ومات بين ذراعيه
العد التنازلي لإلغاء الدعم.. ما سيناريو أسعار الوقود في الربع الأخير من 2025؟
تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)
أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق
صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس