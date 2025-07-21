إعلان

أمريكا تتحدث عن ملف سلاح حزب الله: لا نسعى لصب الزيت على النار

01:35 م الإثنين 21 يوليه 2025

سلاح حزب الله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

صرح المبعوث الأمريكي للبنان، توم باراك، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى لبنان جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وفي تصريحاته في بيروت، قال باراك إن الجهود الأمريكية تتركز حاليًا على دعم وقف إطلاق النار في لبنان، رغم فشل الاتفاق الأخير، مشيرًا إلى أن واشنطن "تحاول معالجة هذا الإخفاق من خلال التركيز على إعادة الأمن والاستقرار".

وحول ملف نزع سلاح "حزب الله"، شدد المبعوث الأمريكي على أن هذه القضية "شأن لبناني داخلي"، مضيفًا أن بلاده "لا تسعى إلى تأجيج التوترات ولا صب الزيت على النار".

ونفى باراك وجود أي نية حالية لفرض عقوبات أمريكية على المسؤولين اللبنانيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتابع الوضع "بحذر وتفهم".

وفيما يتعلق بالملف السوري، وصف باراك ما جرى في سوريا بأنه "أمر مروع"، لافتًا إلى أهمية "دمج الأقليات في السلطة لضمان مستقبل مستقر للبلاد". كما أبدى قلقًا إزاء تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، مؤكدًا أن بلاده "تتابع الأحداث هناك بقلق وألم، وتسعى إلى تقديم المساعدة الإنسانية الممكنة".

وفي سياق متصل، أوضح باراك أن الولايات المتحدة "لا تستطيع إجبار إسرائيل على اتخاذ أي موقف"، مشددًا في الوقت ذاته على أن واشنطن "لن ترسل مزيدًا من القوات إلى مناطق تشهد ظروفًا عدائية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح حزب الله أمريكا الزيت على النار المبعوث الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بمجموع 65%.. الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2025 - 2026
أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق
صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس