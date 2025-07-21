(وكالات)

صرح المبعوث الأمريكي للبنان، توم باراك، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى لبنان جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وفي تصريحاته في بيروت، قال باراك إن الجهود الأمريكية تتركز حاليًا على دعم وقف إطلاق النار في لبنان، رغم فشل الاتفاق الأخير، مشيرًا إلى أن واشنطن "تحاول معالجة هذا الإخفاق من خلال التركيز على إعادة الأمن والاستقرار".

وحول ملف نزع سلاح "حزب الله"، شدد المبعوث الأمريكي على أن هذه القضية "شأن لبناني داخلي"، مضيفًا أن بلاده "لا تسعى إلى تأجيج التوترات ولا صب الزيت على النار".

ونفى باراك وجود أي نية حالية لفرض عقوبات أمريكية على المسؤولين اللبنانيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتابع الوضع "بحذر وتفهم".

وفيما يتعلق بالملف السوري، وصف باراك ما جرى في سوريا بأنه "أمر مروع"، لافتًا إلى أهمية "دمج الأقليات في السلطة لضمان مستقبل مستقر للبلاد". كما أبدى قلقًا إزاء تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، مؤكدًا أن بلاده "تتابع الأحداث هناك بقلق وألم، وتسعى إلى تقديم المساعدة الإنسانية الممكنة".

وفي سياق متصل، أوضح باراك أن الولايات المتحدة "لا تستطيع إجبار إسرائيل على اتخاذ أي موقف"، مشددًا في الوقت ذاته على أن واشنطن "لن ترسل مزيدًا من القوات إلى مناطق تشهد ظروفًا عدائية".