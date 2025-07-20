إسرائيل تقرر ترحيل سائحة نيوزيلندية إلى بلادها غدا.. فما السبب؟

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إنه تقرر ترحيل سائحة نيوزيلندية إلى بلادها غدا الاثنين بعد تحذيرها 3 مرات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن السائحة الأربعينية اعتقلت مطلع الشهر الجاري بعد توثيقها نشاطات لجنود إسرائيليين والتشويش على عملهم.

وأوضحت القناة العبرية، أنه أُعيد إلقاء القبض على المرأة النيوزيلندية هذا الأسبوع بعدما كررت عملية توثيق أنشطة الجنود الإسرائيليين، لتقرر السلطات ترحيلها إلى بلدها.

وفي أواخر يناير الماضي، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الإسرائيليين تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.

وقالت الصحيفة العبرية إن هيئة الهجرة بنيوزيلندا ترفض طلب إسرائيلي بعد إدلائه بتفاصيل عن خدمته العسكرية.

ويواجه جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ملاحقات قضائية في بعض دول العالم بتهمة ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، كانت السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت أمرًا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وذلك بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، لكنه فر من البلاد.