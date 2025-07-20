البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يوصي المستوى السياسي بالتوصل لصفقة

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع قوله، إن الجيش الإسرائيلي يوصي المستوى السياسي بالتوصل لاتفاق، مضيفة "ثمة رغبة لدى الجانبين".

وبحسب المصدر، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لإبداء المرونة في انتشاره العسكري بقطاع غزة للتوصل إلى صفقة.

وأول أمس الجمعة، قالت قناة "كان 11" العبرية نقلًا عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات، إن الفجوات تضيق بين إسرائيل وحركة حماس فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة التي يجريها الطرفان في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار المسؤولون، إلى أنه لا تزال هناك قضايا عالقة لم يتم التوصل لحلها، وتشمل مسألة الخرائط التي يُفترض أن تسلمها إسرائيل لحماس والتي تتضمن انسحابًا إضافيًا من محور موراج الذي يفصل مدينة خان يونس عن رفح جنوبي القطاع، فضلًا عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة الجزئية التي تمتد لـ60 يومًا، وهي نقطة لم تُناقش بشكل معمق حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن الخرائط الجديدة نقلها الوسطاء إلى حركة حماس، ونقلت عن مسؤول أمريكي كبير مطلع على التفاصيل قوله إن هناك مرونة من قِبل إسرائيل.

كما أفادت القناة العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وفد التفاوض المتواجد في الدوحة بـ"المرونة" بشأن مسألة انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي سيطر عليها بعد استئناف القتال في مارس الماضي.