إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بعملية "مطرقة منتصف الليل"

02:41 ص الأحد 20 يوليو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

اختتم وزير الدفاع الإسرائيلي زيارة وُصفت بـ"التاريخية" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، إذ ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الإقليمية والاستراتيجية.

وقال الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان عقب الزيارة، إنه تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات المشتركة بين الجانبين، تهدف إلى ضمان قوة إسرائيل وازدهارها، وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء.

وأعرب وزير الدفاع عن عميق امتنانه للإدارة الأمريكية على تنفيذ عملية مطرقة منتصف الليل"، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمّرة للبرنامج النووي الإيراني، وفقا لسكاي نيوز.

وخصّ الوزير بالشكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيدا بقراره الشجاع وقيادته الحازمة التي قادت إلى تنفيذ العملية بنجاح.

واختتم الوزير بالقول: "إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس مجرد شراكة، بل مهمة مشتركة"، مؤكداً أن البلدين أقوى معا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الأمريكي مطرقة منتصف الليل إسرائيل أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هآرتس: لأول مرة.. مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحماس ومراجعة لخرائط الانسحاب