النيابة العامة بإسرائيل توافق على تأجيل محاكمة نتنياهو

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن النيابة العامة وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته الأسبوع المقبل، وطالبت بتحديد تواريخ بديلة للجلسات.

وطالب نتنياهو بتأجيل شهادته إلى الأسبوع المقبل بسبب زيارته للولايات المتحدة، بحسب قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة في 7 يوليو الجاري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث عدة قضايا أهمها الحرب في غزة وموضوع التطبيع مع سوريا والصراع مع إيران.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.

وفي يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.