حكومة غزة: 580 شهيدًا و4200 مصاب من منتظري المساعدات

وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، باستشهاد 580 فلسطينيًا وإصابة 4200 آخرين بإطلاق النار المباشر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركة الأمنية الأمريكية.

وقالت المكتب الإعلامي، إن تركز توزيع المساعدات جنوبي قطاع غزة يدفع السكان للنزوح قسرًا ما يُعد "تهجيرًا ضمنيًا"، محملًا الاحتلال وما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولية عن قتل منتظري المساعدات.

ودعت حكومة غزة لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات، كما دعت لوقف التعامل مع ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" واستبدالها بمنظمات محايدة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال وما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تُطلق النار مباشرة على طالبي المساعدات.