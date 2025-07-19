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إطلاق نار ودهس مواطنين.. ماذا حدث خارج ملهى ليلي في أمريكا؟

03:17 م السبت 19 يوليه 2025

أمريكا

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القاهرة- مصراوي

تعرّض أكثر من 20 شخصًا لإصابات بعدما اندفعت سيارة نحو حشد خارج ملهى ليلي في لوس أنجلوس، وفقًا لما أفادت به السلطات.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن فرق الطوارئ تستجيب حاليًا لحادث تصادم وقع في شارع سانتا مونيكا بوليفارد، حيث يُعتقد أن "سيارة مجهولة" اقتحمت الحشد في الساعات الأولى من صباح السبت.

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أنها عالجت أكثر من 20 مصابًا، من بينهم أربعة أو خمسة في حالة حرجة يصارعون من أجل حياتهم، بينما يتراوح عدد من هم في حالة خطيرة بين 8 و10، وهناك ما بين 10 و15 مصابًا في حالة "متوسطة".

تُظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي استجابة ضخمة للحادث، حيث هرعت عشرات سيارات الإطفاء والشرطة إلى موقع التصادم في إيست هوليوود.

ويمكن رؤية حطام سيارة رمادية اللون على الرصيف وسط حطام متناثر أمام ملهى "فيرمونت" الليلي.

وقالت إحدى الشهود في موقع الحادث لوسائل إعلام أمريكية، إنها سمعت صوت إطلاق نار قبل أن ترى السيارة تندفع نحو الحشد خارج الملهى الليلي، مضيفة أن السائق بقي داخل السيارة قبل أن يتم السيطرة عليه وطرحه أرضًا من قبل حراس الأمن.

وجاء في بيان لإدارة إطفاء لوس أنجلوس: "وفقًا للتقارير الأولية، سيارة مجهولة اقتحمت حشدًا، وأسفر الحادث عن أكثر من 20 مصابًا. التقديرات تشير إلى وجود 4-5 حالات حرجة على الأقل، و8-10 حالات خطيرة، و10-15 حالة متوسطة".

وأضاف البيان: "تعمل فرق الطوارئ حاليًا على فرز المصابين ونقلهم إلى المستشفيات".

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أمريكا لوس أنجلوس وسائل إعلام أمريكية
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