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نقل جنديين إسرائيليين بعد إصابتهما بجروح في خان يونس

02:53 م السبت 19 يوليو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بنقل جنديين من خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد إصابتهما بجروح خطيرة، لم توضح كيف جرت.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، بإجلاء جنود مصابين، بعضهم في حالة خطيرة، إلى مستشفى في أسدود التي لا تبعد كثيرًا عن قطاع غزة.

ومن جانبها، نشرت قناة الأقصى الفضائية، مقطع فيديو قالت إنه لحظة نقل جنود مصابين من معارك قطاع غزة إلى مستشفى "أسوتا" في مدينة أسدود المحتلة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أكد إعلام عبري، وقوع حدث أمني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى هبوط مروحيات لإجلاء مصابين باتجاه مستشفى سوروكا في بئر السبع وسط رقابة عسكرية مشددة.

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قطاع غزة خان يونس إسرائيل
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