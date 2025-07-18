أبو عبيدة يوجه رسالة للعملاء: "توبوا قبل فوات الأوان أنتم ورقة محروقة"

وكالات

وجه أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة شديدة اللهجة للعملاء المتعاونين مع الاحتلال، داعيا إياهم إلى التوبة الفورية والعودة إلى أحضان شعبهم "قبل فوات الأوان، حين لا ينفع الندم".

وأشاد أبو عبيدة في كلمة متلفزة، بمواقف العائلات والعشائر الفلسطينية التي تبرأت من العملاء، معتبرًا أن هؤلاء المعزولين لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا قضيته.

ووصف المتحدث باسم القسام لجوء الاحتلال إلى توظيف مرتزقة وعملاء بأسماء عربية بأنه "دلالة على الفشل ووصفة مضمونة للهزيمة"، مؤكدًا أن العملاء لن يكونوا سوى "ورقة محروقة" أمام وعي الشعب وكرامته ورفضه للخيانة.

وختم أبو عبيدة بالتأكيد على أن "ثبات شعبنا، وصبره وعطاؤه وتحديه للقهر والحرمان، هو أشد ما يغيظ أعداءه"، مشيرًا إلى أن هذا الصمود المتجذر هو الذي يعصف بمخططات الاحتلال ويفقده توازنه.





